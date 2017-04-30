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İstanbul'da şafak operasyonu! Özel harekat destek verdi...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" öncesi çıkabilecek provokatif eylemleri engellemek için kent genelinde birçok ilçede eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi.

İstanbulda şafak operasyonu! Özel harekat destek verdi...

30 Nisan 2017 09:28
İstanbul'da şafak operasyonu! Özel harekat destek verdi... - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" öncesi çıkabilecek provokatif eylemleri engellemek için kent genelinde birçok ilçede eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan eş zamanlı operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Yapılan operasyonda Esenler Turgut Reis Mahallesi 475i Sokak’ta bulunan bir adreste de aramalar yapıldı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı özel timle girilen adreste ekipler, yaklaşık 1 saat arama yaptı. Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

Murat Solak

Etiketler: İstanbul, özel harekat, şafak operasyonu


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