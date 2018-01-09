Diğer
Kategoriler

İstanbul’da şafak vakti 30 adrese narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih ve Gaziosmanpaşa’da 30 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.

İstanbulda şafak vakti 30 adrese narkotik operasyonu

09 Ocak 2018 06:54

 Operasyonun 39 kişinin yakalanmasına yönelik olduğu öğrenildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet ve çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sabah saat 05.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Gaziosmanpaşa ve Fatih’te 30 adrese girildi. Girilen adreslerde aranması bulunan 39 kişiye yönelik olduğu belirtildi. Fatih’te bulunan iki katlı eve giren ekipler şüpheli bir kişiyi göz altına aldı.Polis ekiplerinin adreslerdeki aramalarına devam ettiği öğrenildi.

Etiketler: İstanbul, narkotik, operasyon

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç