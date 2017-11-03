İstanbul'da sağanak bekleniyor| 03 Kasım 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kilis çevreleri ile Hatay ve Gaziantep'in güney, Şanlıurfa'nın güneybatı kesimlerinin, gece saatlerinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Marmara'nın güneydoğusu ve Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif yer yer orta kuvvette don olayının görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı, yurdun güneydoğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İl il 5 günlük hava durmu raporu için tıklayınız...

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 14

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 16

Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 18

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 18