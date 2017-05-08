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İstanbul'da sağanak bekleniyor| 8 Mayıs 2017 yurtta hava durumu

Bugün yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre İstanbul'da bugün öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbulda sağanak bekleniyor| 8 Mayıs 2017 yurtta hava durumu

08 Mayıs 2017 09:11

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bingöl, Muş ve Adana çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 8 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 25 

Etiketler: hava durumu, İstanbul, sağanak


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