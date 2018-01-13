Diğer
Kategoriler

İstanbul'da sağanak uyarısı| 13 Ocak Cuma yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olmakla birlikte aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

İstanbulda sağanak uyarısı| 13 Ocak Cuma yurtta hava durumu

13 Ocak 2018 09:05

Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimler ile Trakya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) yağmur, Bolu ve Düzce çevrelerinde yoğun kar (20cm üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İl il 5 günlük hava durumu için tıklayın

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13 

Etiketler: hava durumu, İstanbul, sağanak, yağmur

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç