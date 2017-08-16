İstanbul'da sağanak uyarısı| 16 Ağustos 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege' de yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; Sabah saatlerinde il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor) 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç (Elmalı, Korkuteli) ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 38