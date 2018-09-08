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İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul'da sağanak yağış
İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul'da aniden başlayan sağanak yağış, etkisini zaman zaman dolu şeklinde gösterdi. Yağmur nedeniyle Topkapı alt geçidini su bastı.

İstanbul'da sağanak yağış - Tıkla İzle

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan sağanak yağış, etkisini zaman geçtikçe arttırdı. Cevizlibağ çevresinde etkili olan sağanak yağış, zaman zaman dolu şeklinde etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağmurla zor anlar yaşayan vatandaşlar da otobüs ve tramvay duraklarına sığınmaya çalıştı. Yağmurda ıslanmamak için koşarak ilerlemeye çalışan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Yağış nedeniyle E5 karayolunda sürücüler zor anlar yaşarken, Topkapı alt geçidini de su bastı.  

Caner Sönmez
 

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