İstanbul'da sağanak yağış

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan sağanak yağış, etkisini zaman geçtikçe arttırdı. Cevizlibağ çevresinde etkili olan sağanak yağış, zaman zaman dolu şeklinde etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağmurla zor anlar yaşayan vatandaşlar da otobüs ve tramvay duraklarına sığınmaya çalıştı. Yağmurda ıslanmamak için koşarak ilerlemeye çalışan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Yağış nedeniyle E5 karayolunda sürücüler zor anlar yaşarken, Topkapı alt geçidini de su bastı.

Caner Sönmez

