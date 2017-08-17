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İstanbul'da sağanak yağış uyarısı 17 Ağustos 2017 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün İstanbul'da aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbulda sağanak yağış uyarısı 17 Ağustos 2017 yurtta hava durumu

17 Ağustos 2017 08:48

Yapılan son değerlendirmelere göre  Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri (Toroslar mevkii), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale’nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Muğla’nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığındaönemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 29

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 26

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 39 

Etiketler: hava durumu


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