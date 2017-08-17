İstanbul’da sağanak yağmur etkili oluyor!

İstanbul’da öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağmur yağışı etkili olmaya başladı. Mecidiyeköy ve Kadıköy’de vatandaşların aniden bastıran ve giderek etkisini arttıran yağıştan korunmak için şemsiye, gazete ve çantalarını kullanarak yollarına devam ettikleri görüldü. Bazı vatandaşlar ise korunacak hiçbir şey bulamadığı için yollarına koşarak devam etmek zorunda kaldı. Yağmur Mecidiyeköy Meydanı’nda trafik akışında aksamaların olmasına da neden oldu.

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur yaklaşık yarım saat sürerken, yağış zaman zaman kuvvetli, zaman zaman da hafif şekilde aralıklarla devam ediyor.

Hüseyin Coşkun - Ahmet Faruk Sarıkoç