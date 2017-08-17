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İstanbul’da sağanak yağmur etkili oluyor!

İstanbul’da öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olurken, Meteoroloji’nin uyarılarına rağmen bazı vatandaşların yağmura yine hazırlıksız yakalandığı görüldü.

İstanbulda sağanak yağmur etkili oluyor!

17 Ağustos 2017 14:49
İstanbul’da sağanak yağmur etkili oluyor! - Tıkla İzle

İstanbul’da öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağmur yağışı etkili olmaya başladı. Mecidiyeköy ve Kadıköy’de vatandaşların aniden bastıran ve giderek etkisini arttıran yağıştan korunmak için şemsiye, gazete ve çantalarını kullanarak yollarına devam ettikleri görüldü. Bazı vatandaşlar ise korunacak hiçbir şey bulamadığı için yollarına koşarak devam etmek zorunda kaldı. Yağmur Mecidiyeköy Meydanı’nda trafik akışında aksamaların olmasına da neden oldu.

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur yaklaşık yarım saat sürerken, yağış zaman zaman kuvvetli, zaman zaman da hafif şekilde aralıklarla devam ediyor.

Hüseyin Coşkun - Ahmet Faruk Sarıkoç

Etiketler: İstanbul, sağanak yağmur


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