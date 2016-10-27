Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İstanbul’da sahte ilaç operasyonu kamerada

İstanbul’da sahte ilaç operasyonu kamerada

İstanbul’da düzenlenen operasyonda 1 milyon lira değerinde sahte vücut geliştirme ilacı ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbulda sahte ilaç operasyonu kamerada

27 Ekim 2016 13:14
İstanbul’da sahte ilaç operasyonu kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada üzerinden vücut geliştirme ilacı satan bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan takip sonucu Tuzla ve Sultanbeyli’de belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 4 şüpheli gözaltın alınırken, vücut geliştirmede kullanılan 1 milyon 589 bin 301 adet ilaç ile birlikte ilaç üretiminde kullanılan etiket, şişe, bandrol, ilaç kutsu, ilaç ham maddesi, ilaç yapımında kullanılan makine ele geçirildi. Baskın yapılan bir adresin ilaç üretmek için imalathane olarak kullanıldığı ortaya çıkarken, operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı kamerada
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin adrese girdikleri görülüyor. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda vücut geliştirmede kullanılan ilaç ele geçiriliyor. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalarda ilaç üretiminde kullanılan makine dikkat çekiyor. Şüphelilerin araçlarında ele geçirilen ilaçlar da polis kamerası tarafından kaydediliyor.

Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildiği öğrenildi. 

Tugay Saday

Etiketler: İstanbul, sahte ilaç operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!