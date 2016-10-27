Edinilen bilgilere göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada üzerinden vücut geliştirme ilacı satan bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan takip sonucu Tuzla ve Sultanbeyli’de belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 4 şüpheli gözaltın alınırken, vücut geliştirmede kullanılan 1 milyon 589 bin 301 adet ilaç ile birlikte ilaç üretiminde kullanılan etiket, şişe, bandrol, ilaç kutsu, ilaç ham maddesi, ilaç yapımında kullanılan makine ele geçirildi. Baskın yapılan bir adresin ilaç üretmek için imalathane olarak kullanıldığı ortaya çıkarken, operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı kamerada

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin adrese girdikleri görülüyor. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda vücut geliştirmede kullanılan ilaç ele geçiriliyor. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalarda ilaç üretiminde kullanılan makine dikkat çekiyor. Şüphelilerin araçlarında ele geçirilen ilaçlar da polis kamerası tarafından kaydediliyor.

Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildiği öğrenildi.

Tugay Saday