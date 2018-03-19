Diğer
Kategoriler

İstanbul'da saldırı hazırlığındaki TKEP/L üyesi bir kişi yakalandı

İstanbul'da, Suriye’den saldırı için kente giren yasadışı TKEP/L üyesi bir teröristin yakalandığı bildirildi.

İstanbulda saldırı hazırlığındaki TKEP/L üyesi bir kişi yakalandı

19 Mart 2018 10:43

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, yasadışı TKEP/L’ye mensup K.Z. adlı bir hücre üyesinin Suriye’de bomba ve silah eğitimi aldıktan sonra saldırı için İstanbul’a geldiğini tespit etti. Zanlının gizlendiği hücre evini tespit eden emniyet güçleri, belirlenen adrese 7 Mart tarihinde baskın düzenledi.

Operasyonda, örgütün talimatı doğrultusunda İstanbul’da saldırı tasarladığı ileri sürülen K.Z., üzerinde bir adet suikast silahı ile birlikte yakalandı.

Yakalanan K.Z., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Sadık Kahraman

Etiketler: İstanbul, saldırı, terörist

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç