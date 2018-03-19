İstanbul'da saldırı hazırlığındaki TKEP/L üyesi bir kişi yakalandı

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, yasadışı TKEP/L’ye mensup K.Z. adlı bir hücre üyesinin Suriye’de bomba ve silah eğitimi aldıktan sonra saldırı için İstanbul’a geldiğini tespit etti. Zanlının gizlendiği hücre evini tespit eden emniyet güçleri, belirlenen adrese 7 Mart tarihinde baskın düzenledi.

Operasyonda, örgütün talimatı doğrultusunda İstanbul’da saldırı tasarladığı ileri sürülen K.Z., üzerinde bir adet suikast silahı ile birlikte yakalandı.

Yakalanan K.Z., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman