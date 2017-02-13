Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İstanbul'da saldırıya uğrayan başörtülü kızın annesi yaşananlara tepki gösterdi

İstanbul'da saldırıya uğrayan başörtülü kızın annesi yaşananlara tepki gösterdi

İstanbul Maltepe’de minibüste bir kadının tepki göstererek başörtüsünü çekip çıkardığı genç kızın annesi, yaşananlara tepki gösterdi. Anne Hanife Yiğit, “Atatürk’ün isminin altında insanlara saldırılması beni çok yaraladı” dedi.

İstanbulda saldırıya uğrayan başörtülü kızın annesi yaşananlara tepki gösterdi

13 Şubat 2017 18:52
Saldırıya uğrayan başörtülü kızın annesi yaşananlara tepki gösterdi - Tıkla İzle

Pendik-Kadıköy hattında sefer yapan bir minibüste lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Yiğit, A.A.K. isimli kadının saldırısına uğramıştı. “Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın” diyerek hakaretlerde bulunularak başörtüsü çıkarılan genç kızın annesi yaşananlara tepki gösterdi. Kızının kendisinden izin alarak Maltepe’ye gittiğini aktaran anne Hanife Yiğit, bir süre sonra kızının kendisini arayarak yaşananları anlattığını aktardı. Yaşananları tasvip etmediğini belirten anne Yiğit, “Nasıl kapalı bir kızın açık birine saldırmaması gerektiğini düşünüyorsam, açığın da kapalıya saldırması beni çok büyük üzüntüye sevk etti. Benim çocuğum kendi arzusu ile kapandı. Atatürk’ün isminin altında insanlara saldırılması beni çok yaraladı. Hepimiz kardeşiz. Çok üzgünüm. Açığı da kapalısı da benim evladım. Kimseye art niyetim olmaz” diyerek kızının uğradığı saldırıya tepki gösterdi.

Bayram Şahin - Hüseyin Coşkun - Murat Horoz - Mustafa Esen 

 

Etiketler: İstanbul, maltepe


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!