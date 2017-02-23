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İstanbul’da sanal bahis operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul'da yasa dışı sanal bahis bayilerine yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.


23 Şubat 2017 11:57

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis bayilerine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, Bahçelievler ve Bağcılar'da 15 ayrı yasa dışı bahis bayisi tespit edilerek takibe alındı. Yapılan takipler sonucu bazı iş yerlerinin depolarını ve apartmanların bodrum katlarını yasa dışı bahis bayisine çevrildiği ve bahis oynatıldığı ortaya çıktı. Takiplerin ardından 15 ayrı sanal bahis bayisine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, hard disk, 40 bin lira para nakit para, çeşitli dokümanlarla birlikte alacak verecek listesinin de bulunduğu defter ele geçirildi.

Polis ekipleri yaptıkları operasyon kapsamında 40 kişiyi yasa dışı bahis oynarken yakaladı. Yapılan GBT sorgulaması yapılan 40 kişiye idari işlem yapılırken, operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Yabancı siteler üzerinden bahis oynattılar

Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda, şüphelilerin yurt dışı bağlantılı siteler üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öğrenildi. Siteler üzerinden anlık olarak da takip edilip oynanan spor müsabakalarına para yatıran bazı vatandaşların ise kazandığı halde paralarını alamadığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 22 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan 22 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Tugay Saday

Etiketler: İstanbul, sanal bahis operasyonu


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