İstanbul’da şaşırtan görüntü

Sarıyer Ayazağa’da lüks bir sitenin hemen karşısında bulunan ormanlık alana domuz sürüsü indi. Gündüz vakti ormanda görülen sürü vatandaşları şaşırttı. Dün öğle saatlerinde site sakinleri tarafından fark edilen sürüde yaklaşık 50 tane domuz olduğu görüldü. Çok sayıda yavruları olan domuz sürüsü bir site sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde domuz sürüsünün ormanda ilerlediği görülüyor. Yavrularıyla birlikte bir süre ormanda ilerleyen sürü daha sonra gözden kayboluyor.

Ferhat Yasak