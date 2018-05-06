İstanbul’da servis minibüsçülerinden plaka tahdid eylemi

İstanbul’da faaliyet gösteren servis minibüslerinin sürücüleri plaka tahdidi için 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde eylem yaptı. Araçları ile gelen sürücüler basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.

İstanbul’da faaliyet gösteren servis minibüslerinin sürücüleri, plaka tahdidi için gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde toplandı. Burada toplanan grup daha sonra basın açıklaması yaptı.

İstanbul Servis Esnafı Derneği adına basın açıklamasını Uğur Karakoç yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Öncelikle bu saatte basın açıklaması yapmamızın nedeni İstanbul halkını sıkıntıya sokmadan ve emniyet güçlerimizi işlerinden alı koymadan İstanbul servisçisine yakışır bir şekilde sesimizi İstanbullulara ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 25 Mayıs 2015’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda verilen plaka sözünü hatırlatmak ve sıkıntılarımızı duyurmaktır. Bilindiği üzere İstanbul’un en çok trafik kahrını çeken İstanbul servisçileridir. Gerek okul servisleri gerek personel servisleri ve turizm sektöründe gece gündüz demeden 24 saat çekilen çile ortadadır. Bizlerin, bu yolda değerli büyüklerimizden ve yetkili mercilerden istediğimiz 35 ilde uygulanan ve hakkımız olan plaka tahsilidir. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzün de yüz karaları ve çürük elmaları mevcuttur. Bizler bunların üstesinden gelebilmek adına sınırlandırmanın getirilmesini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yanımızda olmalarını istiyoruz. Esnafımız şuandaki mevcut kart modelinin sektöre zarar verdiğini ve sahte kartlarla bu işi yapanların emeğine zarar vererek İstanbul halkını rahatsız ettiğini açıkça dile getirmektedir. Bizler burada esnaf olarak sıkıntılarımızı dile getirerek Cumhurbaşkanımızdan bizlere yardım eli uzatmasını rica ediyoruz.”

15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilen eylemde polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görülürken, basın açıklamasının ardından toplanan grup sessizce dağıldı. Selim Bayraktar