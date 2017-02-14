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İstanbul'da Sevgililer Günü'nde gül çaldı, polise yakalandı

İstanbul Büyükada’da, Sevgililer Günü'nde bir çiçekçiden 600 TL’lik gül çalan şahıs önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

İstanbulda Sevgililer Gününde gül çaldı, polise yakalandı

14 Şubat 2017 18:34
Sevgililer Günü'nde gül çaldı, polise yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Büyükada Maden Mahallesi Zağnospaşa Caddesi üzerine bulunun çiçekçiye sabah saatlerinde gelen bir kişi, kimseye görünmeden içeri girdi. Çiçekçiden 600 TL değerinde gül çalan şahıs ardından olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın kimliğini tespit etti. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler A.D isimli şahıs Kınalıada'da yakaladı. Yapılan inceleme sonrası şahsın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekleri satmak için çaldığı öğrenildi. Şahsın çiçekleri çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsız dükkanın demirini açıyor. Ardından gülleri alarak kayıplara karışıyor.
 

Etiketler: sevgililer günü


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