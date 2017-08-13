İstanbul’da sıcak hava bunalttı, vatandaşlar serinlemek için farklı yollara başvurdu

İstanbul’da bu pazar günü de aşırı sıcak hava etkili oluyor. 30 dereceyi bulan hava sıcaklığı, oranı yüzde 60’a ulaşan nemin etkili olmasıyla normalinden çok daha yüksek hissediliyor. Tatil gününü dışarıya çıkarak değerlendirmek isteyen İstanbullular ve megakenti ziyaret eden turistler ise sıcak hava ve nemden etkilendi. Beşiktaş’ta bazı vatandaşlar serinlemek için Arnavutköy Akıntıburnu sahilinde kendilerini Boğaz’ın serin sularına bırakarak, denizin tadını çıkardı. Sahil boyunca her zaman olduğu gibi balık tutan ve yürüyüş yapan vatandaşların da olduğu gözlendi. Taksim Meydanı’nda ise bunaltıcı sıcak hava ilginç görüntülere neden oldu. Taksim’de bazı vatandaşların Cumhuriyet Anıtı’nın çevresindeki ağaçların gölgesinde yattıkları görülürken, meydanda bulunan turistlerin şemsiyelerle güneşten korunmaya çalıştığı görüldü. Ayrıca İstiklal Caddesi’nde sıcak havanın etkili olduğu bazı günlerde ortaya çıkan klasik manzara bugün de oluştu. İstiklal Caddesi’nin gölge oluşan tarafında yoğunlaşan insanların güneşin vurduğu tarafı bomboş bırakması görüntülere yansıdı. Kasımpaşa’da sıcaktan bunalan bir köpeğin süs havuzundaki keyifli anları ise renkli görüntülere sahne oldu.

“Hava sıcak, serinlemek için bir numaralı yer”

Akıntıburnu’nda denize giren vatandaşlardan Osman Sönmez, uzun yıllardır burada yaşadığını belirterek, “58 yıldır buradayım. Yüzmeyi öğrendiğim yer burası, küçüklükten beri buradayım. Biraz sonra daha da kalabalık olur burası, arkadaşların hepsi gelir. Hava sıcak, serinlemek için bir numaralı yer. Yüzme bilmeyenlerin burada yüzmesini tavsiye etmiyoruz, o da ayrı bir konu. Akıntısı var” diyerek, hem serinlemek isteyenleri sahile davet etti hem de boğulma vakalarına karşı uyarıda bulundu.

“Serinliyoruz, deniz güzel, su güzel”

Arnavutköy’de uzun yıllardır yaşayan ve sık sık burada denize girdiklerini ifade eden Hakan Postacı isimli vatandaş ise, “Hava sıcak, biz de yazlığa geldik, oturuyoruz. Doğma büyüme buralıyız. 35 senedir burada denize giriyorum. Birkaç saat sonra daha da kalabalık olur burası. Serinliyoruz, deniz güzel, su güzel” dedi.

Hüseyin Coşkun