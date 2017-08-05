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İstanbul’da sıcak hava ve nem bunalttı

İstanbul’da sıcak ve nem hayatı olumsuz etkiledi. İnsanlar gölge yerlere kaçarken, hayvanlar su bulma sıkıntısı çekti.

İstanbulda sıcak hava ve nem bunalttı

05 Ağustos 2017 12:44
İstanbul’da sıcak hava ve nem bunalttı - Tıkla İzle

İstanbul’da etkili olan sıcak ve nem İstanbullulara zor anlar yaşattı. Termometreler 31 dereceyi gösterirken, nem yüzde 70’i buldu. Serinlemenin yollarını arayan vatandaşlardan bazıları Taksim Meydan’ında ağaç gölgelerinin altında yatarken, bazıları da soğuk suyla elini yüzünü yıkadı.

Sıcak hava ve nemden sokak hayvanları da nasibini aldı. Su bulmakta sıkıntı yaşayan sokak köpeklerine vatandaşlar yardımcı olurken, nemden etkilenen hayvanlar bankamatiklerin gölgesine sığındı. Susuz kalan kuşların da yere dökülen ve fıskiyelerden akan suları içtiği gözlendi. 

Caner Sönmez

Etiketler: İstanbul, nem, sıcak hava


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