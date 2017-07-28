İstanbul'da şiddetli fırtınada caminin minaresi yıkıldı

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir camide dün akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada mahalledeki caminin minaresi yıkıldı. Minareden düşen parçalar ise cami çatısının delinmesine sebep oldu. Cami içerisindeki aydınlatmaların ve namazgahların zarar görmesiyle cami kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, caminin yanı başında bulunan bazı ev ve iş yerleri zarar gördü.

Yıkılan minarenin parçaları dairelere doldu

Fırtına sonrasında yıkılan minare caminin ön kısmı ve cami merdivenlerine parça parça döküldü. Fırtınanın da etkisiyle savrulan parçalar, caminin yakınında bulunan daire içlerine zarar verdi. Bazı iş yerlerinin depo kısmına dolan moloz parçaları aksaklıklar yaşanmasına neden oldu.

Camideki çay ocağını işleten Ferit Sevinç, “İkindi namazından sonra 15-20 dakika sonra oldu. Cemaatten kalan arkadaşlarla caminin avlusunda oturuyorduk. Şimşek ve hortumla gelen hava minareyi bu tarafa düşürdü. Çok şükür ölü ve yaralımız olmadı o bizi sevindiriyor. Burası 50 senelik bir cami olay olduğunda herkes korkmaya başladı minarenin taşları üzerimize yıkıldı. Avluda oturan birkaç kişi vardı çay içiyorlardı onlar biraz darbe gördü çok büyük bir sıkıntı olmadı” dedi.

“Mecbur yere kapaklandık”

Olay sırasında caminin avlusunda bulunan Avni Eryılmaz ise “Cami avlusunda tek başıma oturuyordum daha sonra iki tane amca geldi onlara çay almak için çay ocağına girdim. Çayları tam onlara verdiğim sırada büyük bir gürültüyle taşlar üzerimize döküldü. Mecbur yere kapaklandık. Ondan öncesinde kıyamet gibi yağmur yağıyordu yıldırımın düşmesiyle minare parçalandı, daha sonra büyük bir ses geldi caminin içinde devasa bir avizemiz vardı o düşmüş. Cami tamamen üzerimize yıkılacak sandık” şeklinde konuştu.

Ufuk Kıvık