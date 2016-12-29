İstanbul’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayıp sabah saatlerinde etkisini arttırmaya başlayan ve tüm şiddetiyle devam eden rüzgar ve yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Sabahın ilk saatleriyle beraber evlerinden çıkan vatandaşlar şiddetli rüzgarın azizliğine uğradı. Taksim Meydanı’nda vatandaşların yürümekte zorluk çektiği, onlarca şemsiyenin ters döndüğü görüldü. Bazı vatandaşlar ise şiddetli rüzgara ve yağmura aldırmadan cep telefonlarıyla öz çekim yaptı. Özellikle yaşlı vatandaşların ve çocukların yürümekte zorlandığı görülürken, şiddetli rüzgar ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz

