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İstanbul’da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Taksim Meydanı’nda vatandaşların yürümekte zorluk çektiği, onlarca şemsiyenin ters döndüğü görüldü.

İstanbulda şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

29 Aralık 2016 12:56
İstanbul’da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor - Tıkla İzle

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayıp sabah saatlerinde etkisini arttırmaya başlayan ve tüm şiddetiyle devam eden rüzgar ve yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Sabahın ilk saatleriyle beraber evlerinden çıkan vatandaşlar şiddetli rüzgarın azizliğine uğradı. Taksim Meydanı’nda vatandaşların yürümekte zorluk çektiği, onlarca şemsiyenin ters döndüğü görüldü. Bazı vatandaşlar ise şiddetli rüzgara ve yağmura aldırmadan cep telefonlarıyla öz çekim yaptı. Özellikle yaşlı vatandaşların ve çocukların yürümekte zorlandığı görülürken, şiddetli rüzgar ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. 

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz
 

Etiketler: rüzgar


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