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İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon: 20 gözaltı

İstanbul merkezli üç ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli marka ve modelde 32 tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait değişik çapta 2 bin 400 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda, 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbulda silah kaçakçılarına operasyon: 20 gözaltı

01 Şubat 2018 12:22
İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon: 20 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen kişileri yakın takibe aldı. İki ayrı soruşturma kapsamında, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından 24 Ocak tarihinde İstanbul, Kars ve Tekirdağ’da silah üretilen atölyelere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda aralarında ‘Sig Sauer’ marka tabancanın da olduğu çeşitli marka ve modelde 32 tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait değişik çapta 2 bin 400 adet fişek, atölye içinde 2 adet matkap, 1 adet mengene, 275 adet ucu açılmış namlu ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Silah kaçakçısı 20 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan silah kaçakçısı 20 kişi, bu sabah Çağlayan’da bulunan Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Sadık Kahraman
 

Etiketler: İstanbul, silah

 

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