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İstanbul'da silahlı banka soygunu

Büyükçekmece'de bir banka şubesinde çalışanları silahla etkisiz hale getiren 2 şahıs 42 bin 585 TL'yi alarak kayıplara karışırken, soygun kameralara yansıdı. Olayla ilgisi tespit edilen bir kişi yakalanırken, diğer 2 şahsı arama çalışmaları sürüyor.

İstanbulda silahlı banka soygunu

24 Aralık 2016 13:04
İstanbul'da silahlı banka soygunu - Tıkla İzle

Olay Büyükçekmece'de bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eli silahlı 2 kişi silahla girdiği bankada görevlileri etkisiz hale getirerek kasalarda bulunan 42 bin 585 TL'yi alarak kaçtı.
Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin kaçtıkları aracın plakasının sahte olduğu ve sahte sürücü belgesi ile kiralandığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.S. (24), M.A. (29) ve M.E.A. (20) isimli erkek şahıslardan M.E.A.'nın Tokat'ta askerlik yaptığı, “yağma” ile “dolandırıcılık” suçlarından 2 adet kaydı bulunduğu öğrenildi.
M.E.A. askeri birliğinden teslim alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Banka soygunu güvenlik kamerasında
Büyükçekmece'de bir banka şubesinde yaşanan soygun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ellerinde silahla bankaya giren iki kişiden biri silahını önce güvenlik görevlisine tuttuğu görülüyor. Diğer şahsın ise silah tuttuğu banka görevlilerinden aldığı parayı torbaya koyduğu görüntülere yansıyor. Paraları alan şahısların hızla bankadan çıktığı görülüyor.
 


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