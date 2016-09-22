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İstanbul'da silahlı kavga: 2 yaralı

Başakşehir'deki bir alışveriş merkezi önünde çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.

İstanbulda silahlı kavga: 2 yaralı

22 Eylül 2016 07:38
İstanbul'da silahlı kavga: 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay saat 23.00 sıralarında Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Piramit Çarşısı önünde meydana geldi. İddialara göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi otomobiliyle çarşının önüne geldi. Aracından inen saldırgan o sırada çarşının önünde bulunan 2 kişiye silahla ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrası 2 kişi yaralandı. Saldırgan daha sonra geldiği otomobil ile hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralılar müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine şerit çekerek inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

Görgü tanığı Ömer Yıldız, “ Ben burada duruyordum. Bağrışma sesi duydum. Dönüp baktığımda bir silah sesi geldi. Biz şuraya doğru kaçmaya çalıştık. Üç kişi buradan aşağıya doğru koşmaya başladı. Çarşının önünde bir tane yaralı varmış. Bir tane de binanın önünde varmış.” dedi.
Polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Murat Solak


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