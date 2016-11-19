Edinilen bilgiye göre, Maltepe'de Zümrüt Evler Mahallesi'nde Çiğdem Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen kar maskeli 3 kişi, içeridekileri pompalı silahlarla etkisiz hale getirdi. Kuyumcudan yaklaşık 1 kilo altın ve kasada bulunan 500 TL'yi çalan şahıslar kayıplara karıştı.

Soyguncuların kaçmasıyla ruhsatlı silahını alan kuyumcu, zanlıların peşine düştü. Zanlıların arkasından koşan ve ateş eden kuyumcu başarılı olamadı. Soyguncuları kovalayan kuyumcunun silahından çıkan kurşunlar, çevredeki bazı araçlara da isabet etti.

Kuyumcuya gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kuyumcu güvenlik çemberine alındı. Polis, kaçan soyguncuları yakalamak için operasyon başlattı.

Cenk İşver