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İstanbul’da silahlı kuyumcu soygunu

İstanbul Maltepe'de kar maskeli ve pompalı silahlı 3 kişi, bir kuyumcudan yaklaşık 1 kilo altın çalarak kaçtı. Soyguncunun peşine düşen kuyumcunun silahından çıkan kurşunlar çevredeki araçlara isabet etti.

İstanbulda silahlı kuyumcu soygunu

19 Kasım 2016 11:55
İstanbul’da silahlı kuyumcu soygunu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Maltepe'de Zümrüt Evler Mahallesi'nde Çiğdem Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen kar maskeli 3 kişi, içeridekileri pompalı silahlarla etkisiz hale getirdi. Kuyumcudan yaklaşık 1 kilo altın ve kasada bulunan 500 TL'yi çalan şahıslar kayıplara karıştı.

Soyguncuların kaçmasıyla ruhsatlı silahını alan kuyumcu, zanlıların peşine düştü. Zanlıların arkasından koşan ve ateş eden kuyumcu başarılı olamadı. Soyguncuları kovalayan kuyumcunun silahından çıkan kurşunlar, çevredeki bazı araçlara da isabet etti.

Kuyumcuya gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kuyumcu güvenlik çemberine alındı. Polis, kaçan soyguncuları yakalamak için operasyon başlattı. 

Cenk İşver

Etiketler: İstanbul, Silahlı kuyumcu soygunu


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