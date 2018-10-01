İstanbul'da silahlı soygun: 1 yaralı

Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mah Sümbül Sokak'ta sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Sigara deposuna gelen maskeli ve silahlı 4 kişi, depoda görevli 2 kişiyi silahla tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Bu sırada görevli Cengiz B.'nin kafasına silahın kabzası ile vuran soyguncular, kasada bulunan 400 bin lirayı alarak sokakta bekleyen lüks araçla olay yerinden kaçtı.

Olay sırasında yaralanan Cengiz B. ise arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis, olayda kullanılan aracın ve zanlıların peşine düştü. Polis olay yerinde incelemelerini sürdürürken, soyguncuların yaraladığı Cengiz B.'nin de kafasındaki sargı bezi ile olay yerine geldiği ve polise bilgi verdiği görüldü.