İstanbul’da sis etkili oluyor; bazı vapur seferleri iptal

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini arttırdı. Boğaz'da ve bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle kent trafiğinin akışında bazı aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi. İstanbul Boğazı'nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’de neredeyse görünmez hale geldi.

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 06.00’dan itibaren Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar- Eminönü, Üsküdar-Karaköy, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Adalar vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

İptal edilen vapur seferleri nedeniyle Marmaray'ı kullanmaya yönelen yolcular, yoğunluk oluşturdu.

Murat Solak