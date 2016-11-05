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İstanbul'da su kesintisi

Avrasya Tüneli inşaat çalışmaları sebebiyle 8 Kasım 2016 Salı günü 10.00 ile 9 Kasım 2016 Çarşamba günü 16.00 saatleri arasında Fatih'in bazı bölgeleri ile Zeytinburnu'nun tamamında su kesintisi yapılacak.

İstanbulda su kesintisi

05 Kasım 2016 11:44

İSKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye'nin en önemli yatırımları arasında yer alan ve iki kıtayı birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli inşaat çalışmaları sebebiyle Yenikapı Kennedy Caddesi ile Namık Kemal Caddesi kesişimindeki isale hattının bağlantısı yapılacağından 8 Kasım 2016 Salı günü 10.00 ile 9 Kasım 2016 Çarşamba günü 16.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler; Fatih ilçesi: Cankurtaran, Sultanahmet, Alemdar, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Şehsuvarbey, Muhsine Hatun, Mimar Kemalettin, Katip Kasım, Nişanca, Mesihpaşa, Aksaray, Haseki Sultan, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule, Silivrikapı, Sümbül Efendi ve Mevlanakapı mahalleleri ile Zeytinburnu ilçesinin tamamı.”
 

Etiketler: Avrasya Tüneli


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