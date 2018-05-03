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İstanbul'da su kesintisi! |İstanbul'da Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'dan su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Mağdur olan vatandaşlar oturduğu bölgedeki suyun ne zaman geleceğini sorguluyor. Peki hangi ilçelerde kesinti yaşanıyor? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbulda su kesintisi! |İstanbulda Sular ne zaman gelecek?

03 Mayıs 2018 15:15

 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, Mahmutbey Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere 20 saat süreyle su verilemeyeceği belirtildi.

İSKİ tarafından su kesintisi ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Mahmutbey Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 4 Mayıs 2018 Cuma günü 15.00 ile 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü 11.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler; Bağcılar ilçesinde Bağlar, Demirkapı, Çınar, 15 Temmuz, Fatih, Göztepe, Güneşli, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle ve 100. Yıl mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesi'nin alt kotları, Esenler ilçesinde Birlik, Cevatpaşa, Fevzi Çakmak, Fatih, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis ve Turgut Reis mahalleleri" denildi.  

 

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