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İstanbul'da su kesintisi | İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular kesilecek mi?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular kesilecek mi? İSKİ tarafından yapılan açıklama sonrası tüm vatandaşlar İstanbul'da suları ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da nerelerde su kesilecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

İstanbulda su kesintisi | İstanbulda sular ne zaman gelecek? İstanbulda sular kesilecek mi?

07 Şubat 2018 11:49

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, 7 Şubat 2018 Çarşamba Günü 22:00 ile 8 Şubat 2018 Perşembe Günü 10:00 saatleri arasında 12 saat süreyle Beykoz ve Üsküdar ilçelerinin bazı noklarında su kesintisinin yapılacağı belirtildi.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Salacak - Kuzguncuk arasında yeni döşenen isale hattının mevcut sisteme bağlantısı yapılacağından; 7 Şubat 2018 Çarşamba Günü 22:00 ile 8 Şubat 2018 Perşembe Günü 10:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
Su alamayacak bölgeler;

Üsküdar İlçesi: Aziz Mahmut Hüdayi, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli, Kuleli, Kuzguncuk, Küçüksu, Küplüce, Salacak, Selimiye, Sultantepe ve Valide-i Atik Mahalleleri.
Beykoz İlçesi: Göztepe Mahallesi ile Göksu Mahallesi’nin bir kısmı."

 

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