Diğer
Kategoriler

İstanbul’da şubat ayında deniz keyfi

İstanbul Kartal’da havanın güneşli olmasını fırsat bilen bir grup genç, 10 derece sıcaklıkta deniz keyfi yaptı.

İstanbulda şubat ayında deniz keyfi

21 Şubat 2017 15:26
İstanbul’da şubat ayında deniz keyfi - Tıkla İzle

Soğuk ve yağışlı geçen günlerin ardından bugün güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyen İstanbullular sokağa döküldü. Bazıları gezerek güzel havanın tadını çıkarırken bazıları da denize girerek şaşırttı. Kartal Dragos sahiline gelen bir grup genç, güneşli ve güzel havada deniz keyfi yaptı.

İlk fırsatta kendilerini denize atan gençler Dragos sahilinde bulunan belediye iskelesin atlayarak renkli görüntüler oluşturdu. Havanın güneşli olmasına rağmen hala 10 derece olması nedeniyle gençlerin denize girdiğini gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Cenk İşver

Etiketler: deniz, İstanbul, şubat


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!