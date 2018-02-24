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İstanbul’da sular ne zaman saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek?| 26-27 Şubat 2018 İSKİ su kesintisi

İSKİ'den son dakika açıklaması: İstanbul’da 26 Şubat 2018 Pazartesi günü ile 27 Şubat 2018 Salı günleri arasında 16 saat süreyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İstanbul’un hangi ilçelerinde sular kesilecek? İSKİ, suların ne zaman saat kaçta geleceğini duyurdu. İşte detaylar...

İstanbulda sular ne zaman saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek?| 26-27 Şubat 2018 İSKİ su kesintisi

24 Şubat 2018 14:15

İSKİ, "Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle 26 Şubat 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 27 Şubat 2018 Salı günü 02:00 saatleri arasında 16 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde bazı noktalarda su kesintisinini yapılacağını duyurdu.

26-27 ŞUBAT 2018 İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

"Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle, 26 Şubat 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 27 Şubat 2018 Salı günü 02:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler:

Beyoğlu İlçesi: Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş Hasanefendi ve Ömer Avni Mahalleleri ile Gümüşsuyu Mahallesi alt kotları.

Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy Mahalleleri ile Bebek Mahallesi alt kotları

Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı Mahalleleri.
Şişli İlçesi: Yayla, Feriköy ve Yenişehir Mahalleleri." 

İSKİ ALO 185 Çağrı Merkezi ile;

- Fatura Sorgulama

- Fatura Ödeme

- Arıza / Şikayet

- Su Kesintisi Öğrenme

- Tarife Ücretleri Öğrenme

- T.C. Kimlik No Güncelleme gibi konularda kısa sürede hizmet alabilirsiniz.

Ayrıca Alo 185 servisine ALO 153 İBB Beyaz Masa hattı aracılığı ile de ulaşılabilmektedir.

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