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İstanbul’da sular ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi | 5 Şubat 2018 İSKİ su kesintisi listesi

İstanbul'un bazı ilçelerinde 5 Şubat Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar şimdiden suların geri ne zaman geleceğini merak ederken İSKİ'den açıklama geldi. İstanbul'da su ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ayrıntılar...

İstanbulda sular ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbulda su kesintisi | 5 Şubat 2018 İSKİ su kesintisi listesi

03 Şubat 2018 16:28

Çeliktepe-Ayazağa-Büyükdere-Maden Terfi Merkezlerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 5 Şubat Pazartesi günü 10.00 ile 6 Şubat Salı 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş'ta bazı bölgelere su verilmeyecek.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çeliktepe- Ayazağa-Büyükdere-Maden Terfi Merkezlerinde zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından; 5 Şubat 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 6 Şubat 2018 Salı 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler şöyle;

Kağıthane ilçesi: Çeliktepe, Emniyetevleri, Sultan Selim, Şirintepe, Seyrantepe ve Yeşilce Mahalleleri.

Sarıyer ilçesi: Huzur, Ayazağa, Maslak, Reşitpaşa, Pınar, Poligon, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Hacıosman, PTT Evleri, İstinye, Ferahevler, Çamlıtepe, Garipçe, Havantepe, Koç Üniversitesi, Maden, Rumeli Feneri, Rumeli Kavağı, Yenimahalle, Zekeriyaköy, Büyükdere, Kazım Karabekir, Kocataş, Bahçeköy Yeni ve Bahçeköy Merkez Mahalleleri.

Beşiktaş ilçesi: Konaklar, 4.Levent ve Yeni Levent Mahalleleri.” 

İSKİ ALO 185 Çağrı Merkezi ile;

- Fatura Sorgulama

- Fatura Ödeme

- Arıza / Şikayet

- Su Kesintisi Öğrenme

- Tarife Ücretleri Öğrenme

- T.C. Kimlik No Güncelleme gibi konularda kısa sürede hizmet alabilirsiniz.

Ayrıca Alo 185 servisine ALO 153 İBB Beyaz Masa hattı aracılığı ile de ulaşılabilmektedir.

 

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