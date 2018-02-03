İstanbul’da sular ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi | 5 Şubat 2018 İSKİ su kesintisi listesi

Çeliktepe-Ayazağa-Büyükdere-Maden Terfi Merkezlerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 5 Şubat Pazartesi günü 10.00 ile 6 Şubat Salı 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş'ta bazı bölgelere su verilmeyecek.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çeliktepe- Ayazağa-Büyükdere-Maden Terfi Merkezlerinde zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından; 5 Şubat 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 6 Şubat 2018 Salı 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler şöyle;

Kağıthane ilçesi: Çeliktepe, Emniyetevleri, Sultan Selim, Şirintepe, Seyrantepe ve Yeşilce Mahalleleri.

Sarıyer ilçesi: Huzur, Ayazağa, Maslak, Reşitpaşa, Pınar, Poligon, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Hacıosman, PTT Evleri, İstinye, Ferahevler, Çamlıtepe, Garipçe, Havantepe, Koç Üniversitesi, Maden, Rumeli Feneri, Rumeli Kavağı, Yenimahalle, Zekeriyaköy, Büyükdere, Kazım Karabekir, Kocataş, Bahçeköy Yeni ve Bahçeköy Merkez Mahalleleri.

Beşiktaş ilçesi: Konaklar, 4.Levent ve Yeni Levent Mahalleleri.”

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