Edinilen bilgilere güre, emniyet güçlerini alarma geçiren şüpheli paket, saat 13.00 sıralarında Şişhane Meydanı'ndaki Metro Durağı yakınında bulundu. Yol kenarına bırakılan paketi gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan polis, ilk incelemenin ardından bazı yolları yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Metronun giriş ve çıkışlarının da emniyet şerdi ile kapatılarak çevre güvenliği alındıktan sonra bölgeye Bomba İmha Uzmanı polisler çağırıldı. Uzman ekiplerce incelenen paket, fünye ile patlatıldı. Herhangi bir patlayıcı bulgusuna rastlanmayan paketten ruloya sarılı poşetler çıktı. Polis, her ihtimali dikkate alarak ruloları incelenmek üzere emniyete götürdü. Bu sırada yaya ve araç trafiğine kapatılan yollar ile metronun Şişhane kapısı açılarak normale çevrildi.



Sadık Kahraman

