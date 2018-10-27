İstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirve başladı

Dünya İstanbul'a kilitlendi, Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya liderleri saat kritik zirvede buluştu. Zirve, Vahdettin Köşkü'nde dakikalar önce başladı.

Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya liderlerinin katıldığı dörtlü Suriye zirvesi, İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dünyanın gözü bu toplantıda. Beklentileri boşa çıkarmayacağımıza inanıyorum" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Dörtlü Suriye Zirvesi öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dörtlü Suriye Zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı çektirdi.

İstanbul'da dörtlü Suriye Zirvesi başladı. Vahdettin Köşkü'nde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel katılıyor. Zirve öncesinde köşkü gezen liderler aile fotoğrafı çektirdi.