İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da Suriyelilere vatandaşlık verilmesine başlandığını söyleyerek, 2 bin kişi hakkında dosyanın hazırlanarak Ankara’ya gönderildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da Suriyelilere vatandaşlık verilmesine başlandığını söyleyerek, 2 bin kişi hakkında dosyanın hazırlanarak Ankara’ya gönderildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Efkan Ala, Suriyelilere vatandaşlık verilmesiyle ilgili, “Her bir vatandaşın dosyası ele alınarak, her hangi bir suça bulaşmamış olan, Türkiye için…
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir gecede ’Suriyelileri vatandaş yapacağım’ derseniz Suriyeliler ile Türkler arasında gerilimi arttırırsınız” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Suriyelilere vatandaşlık verilmesine ilişkin olarak, “Ekonomik ve sosyal yapıyı allak bullak edecek bir…
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