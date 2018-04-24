İstanbul'da sürücülere sabah trafiği şoku

Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü başta olmak E-5'in birçok farklı noktasında maddi hasarlı kazalar yaşandı. Kazalar nedeniyle E-5'te trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Araçları ile işlerine gitmek isteyen birçok vatandaş trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaşanan araç kazalarının yanı sıra trafik kurallarını hiçe sayan sürücülerin de yoğunluğa neden olduğu görüldü. E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde bazı özel halk otobüslerinin yan yolda trafiğe girmemek için yolcularını E-5'in ortasında indirdiği görüldü.Öte yandan, trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü.

Murat Delice - Volkan Kayalar

