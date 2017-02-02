Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İstanbul’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin yıllık 5 adet tarihi eser ele geçirilirken, Suriye uyruklu 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbulda tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

02 Şubat 2017 11:58
İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Tıkla İzle

Suriye uyruklu bir şüphelinin Suriye’den getirdiği tarihi eserleri satacağı yönünde gelen istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Suriye uyruklu şüpheliyi belirleyen polis ekipleri, şahsı takibe aldı. Yapılan takiplerin ardından 28 Ocak Cumartesi Fatih’te düzenlenen operasyonda R.A isimli şüpheli gözaltına alınırken, 5 adet tarihi esere ise konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyette sorguya alınırken, ele geçirilen tarihi eserler ise incelemeye alındı. İstanbul Arkeoloji müzesinde incelenen tarihi eserlerin M.Ö. 2000 yılındaki Asur Medeniyeti’ne ait olduğu ortaya çıktı. Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle yağmalanan müzelerden çalındığı öğrenilen tarihi eserlere paha biçilemediği belirtildi. ,

Tugay Saday

Etiketler: İstanbul, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!