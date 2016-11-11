Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İstanbul’da terör operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul’da terör operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü MLKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.


11 Kasım 2016 18:36

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla kamu düzenine zarar veren şüphelilere yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında izinsiz gösterileri yöneten 10 şüpheli tespit edilerek takip başlatıldı. Yapılan takiplerin ardından İstanbul’da 5 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Tugay Saday

Etiketler: İstanbul, terör operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!