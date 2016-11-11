Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla kamu düzenine zarar veren şüphelilere yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında izinsiz gösterileri yöneten 10 şüpheli tespit edilerek takip başlatıldı. Yapılan takiplerin ardından İstanbul’da 5 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tugay Saday