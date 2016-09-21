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İstanbul'da terör operasyonu: 15 gözaltı

Istanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbulda terör operasyonu: 15 gözaltı

21 Eylül 2016 14:22

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzenine zarar veren şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. Başlatılan çalışma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Maltepe, Ataşehir, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Fatih, Sultangazi, Esenyurt, Zeytinburnu ve Küçükçekmece’de belirlenen 21 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tugay Saday
 

Etiketler: terör operasyonu


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