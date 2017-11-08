İstanbul'da terör operasyonu: 2 gözaltı

Gözaltına alınan zanlıların barındıkları adreslerde silah ve mermiler ele geçirildi. Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu gece aşırı uç radikal terör örgütlerine yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Saat 00:00 sıralarında Kağıthane'de önceden belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren terör polisi, geçtiğimiz yıllarda El-Kaide’den kopan El-Nusra Cephesi’nin farklı bir kolu olan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) adlı örgüte mensup 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda 1 adet Browning marka silah, 2 adet pompalı tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümanların da ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 hücre üyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesine götürüldü.