Diğer
Kategoriler

İstanbul'da terör operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'da radikal terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) örgütüne mensup 2 şüpheli yakalandı.

İstanbulda terör operasyonu: 2 gözaltı

08 Kasım 2017 04:50

Gözaltına alınan zanlıların barındıkları adreslerde silah ve mermiler ele geçirildi. Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu gece aşırı uç radikal terör örgütlerine yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Saat 00:00 sıralarında Kağıthane'de önceden belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren terör polisi, geçtiğimiz yıllarda El-Kaide’den kopan El-Nusra Cephesi’nin farklı bir kolu olan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) adlı örgüte mensup 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda 1 adet Browning marka silah, 2 adet pompalı tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümanların da ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 hücre üyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesine götürüldü.

Etiketler: İstanbul, operasyon, terör

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç