Edinilen bilgiye göre, terör örgütü TKP-ML üyelerinin İstanbul’da sansasyonel eylem yapacağı bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, terör örgütü TKP-ML üyesi olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

2 şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Tugay Saday

İSTANBUL