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İstanbul’da terör operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü TKP-ML’ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.


10 Kasım 2016 17:33

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü TKP-ML üyelerinin İstanbul’da sansasyonel eylem yapacağı bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, terör örgütü TKP-ML üyesi olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
2 şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

Tugay Saday
İSTANBUL 

Etiketler: İstanbulda terör operasyonu


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