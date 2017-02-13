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İstanbul’da terör operasyonu! Ekipler binaya girdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’un çeşitli ilçelerinde helikopter destekli operasyon düzenledi.

İstanbulda terör operasyonu! Ekipler binaya girdi

13 Şubat 2017 07:24
İstanbul’da terör operasyonu! Ekipler binaya girdi - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli ilçelerinde helikopter destekli operasyon düzenledi. Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden gece saat 02.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.

EKİPLER ADRESLERE GİRDİ

Okmeydanı’nda bulunan çeşitli adreslere Özel Harekat yardımıyla giren ekipler adreslere arama yaptı. Operasyon sırasında ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin uzun namlulu silahlarla sokak başlarında nöbet tuttuğu görüldü. Polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Gözaltı hakkında bilgi verilmezken bölgedeki aramalar devam ediyor. 

Murat Solak
 


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