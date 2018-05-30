İstanbul’da terör operasyonu: Ortalığı kana bulayacaklardı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen hücre üyelerinin, tasarlanan eylemlerde kullanmak üzere kente silah ve mühimmat getirttiği istihbaratı üzerine bugün operasyon gerçekleştirdi.

Sultangazi’de 3 ayrı adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, 1 kaleşnikof silah, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 yedek şarjör, 1 susturucu, 1 çelik yelek ve 121 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi.

Terör polisi, bu silahları hücre evlerine getiren MLKP üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.