Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Bayrampaşa yerleşkesinden gece saat 03.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Başakşehir, Kayaşehir’de bulunan lüks bir siteye gelen ekipler arama yapılacak adreslere tespit etmek için harekete geçti. Lüks site içerisinde bulunan apartman dairelerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı özel timler yardımıyla girildi. Operasyon kapsamında arama yapılacak bir apartman dairesinde kapının açılmaması üzerine ekipler koçbaşı yardımıyla kapıyı kırarak içeri girmek istedi. Arama yapılacak dairenin içinde bulunan şüpheli şahsın kaçma ihtimaline karşın sivil ekiplerin pencere ve balkon önünde güvenlik önlemi aldığı görüldü. Daire içerisinde bulunan şüphelinin balkon kapısını açarak hareketlendiğini gören sivil ekipler şahsı etkisiz hale getirerek içeri giriş yaptı. Ekiplerin içeri girmesiyle daire içerisinde arama çalışması başladı.

Kayaşehir’de bulunan lüks sitedeki adreslerde aramaların sürdüğü ifade edilirken şüpheli şahısların gözaltına alınarak Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği belirtildi.

Oğuzcan Yazar