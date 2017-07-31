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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltında

İstanbul Okmeydanı'nda terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbulda terör örgütü DHKP/Cye düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltında

31 Temmuz 2017 17:27

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce bu sabah saatlerinde yasadışı örgütlerin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Okmeydanı'nda öğle saatlerine kadar devam eden operasyonda terör örgütü DHKP/C ile bağlantılı 'Gençlik Federasyonu' ve örgütün eleman temini için kullandığı 'Berkin Abatay' adlı spor salonuna eş zamanlı baskın düzenleyen polis, burada 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Her iki adreste yapılan aramalarda çok sayıda bilişim malzemesi ve örgütsel döküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sadık Kahraman 

 

Etiketler: DHKP/C


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