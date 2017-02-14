Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele ekipleri PKK/KCK terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında terör örgütü üyesi C.M'yi gözaltına aldı. C.M.'nin üzerinde yapılan aramada polis ekipleri SD kartlar bulundu. Kartlar üzerinde yapılan inceleme sonrası terör örgütünün İstanbul'da yaptığı ve yapılması planlanan eylemler hakkında düzenlenen rapor tespit edildi. Raporlardan tespitleri yapılan şüphelilerin yakalanması, raporlarda geçen silah ve benzeri malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ev hapsi cezası aldı.

Tugay Saday