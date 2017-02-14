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İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulunan SD kartta İstanbul'da yapılması planlanan terör eylemlerle ilgili raporlar ortaya çıktı. Raporların incelenmesinin ardından gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklanırken, 2’si ev hapsi cezası aldı.

İstanbulda terör örgütü PKK operasyonu

14 Şubat 2017 23:04

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele ekipleri PKK/KCK terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında terör örgütü üyesi C.M'yi gözaltına aldı. C.M.'nin üzerinde yapılan aramada polis ekipleri SD kartlar bulundu. Kartlar üzerinde yapılan inceleme sonrası terör örgütünün İstanbul'da yaptığı ve yapılması planlanan eylemler hakkında düzenlenen rapor tespit edildi. Raporlardan tespitleri yapılan şüphelilerin yakalanması, raporlarda geçen silah ve benzeri malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ev hapsi cezası aldı.

Tugay Saday 

Etiketler: İstanbul, PKK operasyonu


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