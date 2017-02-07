Edinilen bilgilere göre, Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan M.K isimli şüphelinin, emniyette verdiği ifadede örgütsel faaliyet yürüttüğü dönemde İstanbul'da barındığı adresleri belirtmesi üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takip başlattı. Yapılan takiplerin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreste bulunan M.E., A.D., ve A.D. isimli 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. ve A.D. tutuklanırken, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tugay Saday