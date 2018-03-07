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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 6 gözaltı

İstanbul'da 5 ilçede bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbulda terör örgütü PKKya operasyon: 6 gözaltı

07 Mart 2018 15:50

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerinin İstanbul'da eylem hazırlığı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Örgütün dağ kadrosuyla bağlantıları tespit edilen 6 kişinin yakalanması için sabah Beyoğlu, Esenler, Fatih, Sultangazi ve Üsküdar’da çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, şüpheliler İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sadık Kahraman

 

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