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İstanbul'da TIR ile Halk otobüsü çarpıştı

E-5 karayolu Edirne istikameti Küçükçekmece mevkiinde bir tır, halk otobüsüne çarptı. Otobüste büyük hasar oluşurken, yolculardan 15'i hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu

İstanbulda TIR ile Halk otobüsü çarpıştı

07 Mart 2018 16:27
 

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