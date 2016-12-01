Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oynanması yasak olan ’tombala’ oynatıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Bağcılar genelinde 3 ay içerisinde çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda, 14 bin 80 şahsa 3 milyon 83 bin 520 TL idari para cezası ve kontrollerde kimliğini ibraz edemeyen 146 şahsa kabahatler konunu uyarınca 15 bin 330 TL idari para cezası kesildi. Operasyon kapsamında 352 şahsa kumar oynatmak amacıyla yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı.

Operasyon anı polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde daha önce tespit edilen adrese gelen polis ekipleri içeri giriyor. Ekipler, kumar oynayan şahıslar üzerinde aramalar yapıyor. Daha sonra aramalarını adreste aramalarda bulunan ekipler, kumar oynayan şahıslar hakkında işlem yapıyor.

Ayrıca, yaşa dışı tombala oynatıldığı tespit edilen adreslere düzenlenen baskınlarda yapılan GBT sorgularında haklarında yakalama kararı bulunan 55 şahıs gözaltına alındı.