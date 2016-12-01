Diğer
Kategoriler

İstanbul'da tombala operasyonu kamerada

İstanbul Bağcılar’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı kumar oynatan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 bin 80 şahsa 3 milyon 83 bin 520 TL idari para cezası kesilirken operasyon anı polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbulda tombala operasyonu kamerada

01 Aralık 2016 12:19
İstanbul'da tombala operasyonu kamerada - Tıkla İzle

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oynanması yasak olan ’tombala’ oynatıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Bağcılar genelinde 3 ay içerisinde çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda, 14 bin 80 şahsa 3 milyon 83 bin 520 TL idari para cezası ve kontrollerde kimliğini ibraz edemeyen 146 şahsa kabahatler konunu uyarınca 15 bin 330 TL idari para cezası kesildi. Operasyon kapsamında 352 şahsa kumar oynatmak amacıyla yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı.

Operasyon anı polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde daha önce tespit edilen adrese gelen polis ekipleri içeri giriyor. Ekipler, kumar oynayan şahıslar üzerinde aramalar yapıyor. Daha sonra aramalarını adreste aramalarda bulunan ekipler, kumar oynayan şahıslar hakkında işlem yapıyor.

Ayrıca, yaşa dışı tombala oynatıldığı tespit edilen adreslere düzenlenen baskınlarda yapılan GBT sorgularında haklarında yakalama kararı bulunan 55 şahıs gözaltına alındı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç